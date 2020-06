Tuulikut rajada sooviva ettevõtja kaebus jäi rahuldamata

Riigikohus rõhutas, et tuugenite kavandamisel on kohaliku omavalitsuse kui ehitusloa andja ülesanne selgitada võimalusi, mille abil leida pooli rahuldav ja vastandlikke huve tasakaalustav lahendus, vahendas Postimees. Kui ministeerium jätab loa eelnõu kooskõlastamata, peab ta seda põhjendama. Riigikohtusse jõudnud haldusasjas soovis OÜ Adepte püstitada Mustjala valda tuulegeneraatori. Samal maaüksusel kehtib detailplaneering, millega on kinnistule kavandatud turismiga seotud rajatised. Kaitseministeerium jättis tuugeni ehitusloa eelnõu kooskõlastamata, põhjendades, et selle püstitamine võib vähendada Muhus paikneva radari töövõimet. Toonane Mustjala vallavalitsus keeldus ehitusloa väljastamisest, tuues keeldumise alusena välja nii ministeeriumi kooskõlastuse puudumise kui ka selle, et generaatori püstitamine võib olla vastuolus planeeringutega.