Saarlasi oodatakse valla üldplaneeringus kaasa rääkima

Kui inimesel tekib eelnõu lugemise järel küsimusi, ettepanekuid, arvamusi, saab ta nendega avalikul arutelul välja tulla. “Üldplaneering on valla üks tähtsamaid dokumente, hea oleks, kui avalikkus kaasa räägiks, millist Saaremaad me siis tulevikus näha tahame,” lausus Kallas. “Arutame tekkinud küsimusi ja vastame neile kohapeal.”

Kallase sõnul on just 31. juulist kuni 10. augustini toimuvad avalikud arutelud õige koht, kus oma ettepanekutega välja tulla. “Praeguses etapis on kõige õigem oma arvamusi ja ettepanekuid esitada, sest nende alusel me vajadusel planeeringu eelnõud muudame,” rääkis planeeringuspetsialist, kelle sõnul on hiljem muudatuste tegemine juba keerulisem.