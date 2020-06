Kaks ämmaemandat avasid Saaremaa Noorte Seksuaaltervise Kabineti

"Kuigi kogu see algatus on alles verinoor ja udusulgedes, siis usun ja loodan, et põhiline, mida ühel Saaremaa noorel hetkel kõige rohkem seksuaalkasvatuse teemadel vaja on, hinnanguteta adekvaatset infot, suudame me Kirsiga kõigile anda," sõnas Marje Altrov . "Ilmselt meie hääled veidi värisevad kui esimesed terved klassitäied noori meile oma uudishimulike ja siiraste silmadega otsa vaatavad ja ootavad meilt neile mõistetavas keeles üles ehitatud ja samas kaasahaaravat ja põnevat loengut teemal “Kust lapsed tulevad”," lisas ta.

Marje Altrov rõhutas, et ei tema ega ka Kirsi jaoks pole olemas rumalaid küsimusi ning nende jaoks on mõistetav, et noortel on vahel vaja küsida nõu või midagi südamelt ära rääkida. Ämmaemand märkis, et nemad teevad omalt poolt kõik selleks, et aidata leida lahendus või pakkuda abi. Kuid kõige olulisemaks peavad nad seda, et noortel oleks koht, kus nad saaksid end tunda turvaliselt: "Kõige tähtsam on see, et me ei anna hinnangut ja aktsepteerime igat meie juurde tulnud noort sellisena, nagu ta on. Ainult nii saame omalt poolt aidata kaasa enesekindla ja endaga rahuloleva inimese väljakujunemisele."