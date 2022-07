Vaata ka videot! ⟩ Varem uhtus meri kaldale ka töökorras külmkapi, nüüd vaid risu

"Randades on näha sodi ja seda leidub seal kindlasti palju. Aga see, et talgupäev tänavu ära jäi, pani inimesi mõistma, kui olulised need talgud tegelikult on. Paljud seltsid teevad oma talgupäevi nüüd ning inimesed võtavad jalutama minnes tihtipeale kilekoti kaasa, et leitud sodi loodusest kokku korjata," rääkis Viira. Ta lisas, et väga hea meel oli näha Pärli võimlemisklubi üleskutset, mille kohaselt lapsed koos vanematega looduses koristamas käisid.