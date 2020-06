Vald nõuab jäätmevedajalt prügilepingute sõlmimist

Kogu veopiirkonna kinnistute andmed saadeti Prügimehele 2019. a detsembris pärast hankelepingu sõlmimist ning selle aasta 1. märtsiks pidid kõik need kinnistud olema liidetud korraldatud jäätmeveoga. Jäätmeid ei veeta vaid nendelt kinnistutelt, mis vallavalitsus on korraldatud jäätmeveost vabastanud, mille osas on registreeritud ühiskonteineri kasutamine ning kinnistutelt, millel on kehtiv jäätmeluba.