Jaanipäeval… Saaremaa asemel Ameerikas

Need on põhjused, miks me ikka ja jälle Eestisse tuleme ning miks on Saaremaa meie reisigraafikusse märgitud.

Lärmakas vähemus

Tänavu suvel aga istusin enne jaani kodus ja mitte lennukis. Istusin kodus, sest ameeriklased meie ümber ei mõista ega taha mõista, kuidas kurikuulsa koroonaviiruse leviku ajal käituda tuleb.

Plaan on ju lihtne: tuleb kodus püsida, kui vähegi võimalik. Väljas peab kandma maski ja hoidma teistest eemale, võimalusel vähemalt kahe meetri (siinsetes pikkusühikutes mõõdetuna kuue jala) kaugusele. See on kõik. Enamasti on inimesed nendest reeglitest kinni pidanud. Tunduski, et suveks olukord paraneb. Räägiti küll, et koroonaviirus võib sügiseks tagasi tulla, aga vähemalt võis arvestada normaalsema eluga, kui ilmad soojemaks lähevad.

Paraku nii ei läinud. Mis sellest, et enamus on distantsi hoidnud ja maskirežiimist kinni pidanud. Paraku leidub Ameerikas ka palju selliseid inimesi, kes väidavad, et maskikandmine on vastuolus nende "loomulike õigustega" ja "suveräänse isiksusega". Neil on õigus mitte maski kanda ning see otsus on nende oma, mitte linnapea, kuberneri ega teise ametniku öelda, kes seda isiklikku "vabadust" ei respekteeri.

Kas inimesel on "õigus" teist nakatada või isegi tappa sellega, et ta maski ei kanna? See on Ameerika juunis, aastal 2020.

Meie riigi eesotsas istub aga president, kes kutsub üles maski mitte kandma. Maski kandmine on "oma valik" – isegi kui teame, et paljud noored, ise haigestumata, kannavad viirust teistele edasi.

Seega pole praeguses olukorras midagi üllatavat. Nüüdseks on COVID-19 kandunud neisse kohtadesse, kus avati ärid varem, kus lubati avalikult liikuda ilma maskita, kus inimesed protesteerisid valjusti, et türanlik California osariik surub neile reegleid peale, ning keeldusid neid nõudeid järgimast.

Viirus liigub aga edasi. Paari nädala eest olid siin suured rassismivastased meeleavaldused, ent peaaegu kõik kandsid maski ja pidasid kahe meetri reeglist üldiselt kinni. Probleem seisneb hoopis selles, et vabaduse nõudjad kogunevad nüüd kodudes ja öölokaalides, käitudes nii, nagu oleks praegune olukord samasugune kui jaanuaris, enne koroonat.

Nii me sel suvel Eestisse sõita ei saa. Ehkki ootasin pikisilmi suve algust, et tulla maale, kus kõik on roheline, rahulik ja hea. Oleme oma riigis kinni, sest mõned inimesed – nimetaksin neid lärmakaks vähemuseks – on asjad ära rikkunud kõigi jaoks.

Suvi tuleb meil veeta kodus, ainsateks väljasõitudeks "reisid" toidupoodi. Siin USA-s lootsime puhkuse ajal sõita autoga ringi, võib-olla mõnda teise osariiki, võib-olla külastama toredaid rahvusparke. Ei saa. Naaberosariikides, kus lärmakas vähemus on veelgi kõvemini karjunud, on viiruse levik veelgi suurem.