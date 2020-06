Saaremaa karu nähti viimati märtsis

Viimati nähti karu liikumas märtsikuus Uduvere kandis ja umbes samal ajal tulid teated ka jälgedest, mille mesikäpp jättis Taaliku ligidal asuvale hoiualale. Orissaare jahimees Martin Hein ütles, et jälgi märkas RMK-le kuuluvas metsatukas üks kohalik külamees. Pärast seda pole aga teateid metsaotist tema kõrvu jõudnud.

“Kui ta Saaremaale tuli, siis oli ta veel noor ja loll, ei osanud olla ja jäi igale poole jalgu. Mõne aastaga on ta välja selgitanud, kus on turvaline. Ta on vanemaks ja targemaks saanud ja igal pool end enam näole ei anna,” arvas Hein, miks teated karust aina harvemaks jäävad.

Saaremaa on küll üsna tihedalt asustatud, kuid ometi leiab metsatukkasid, kus karu võib end rahulikult tunda. “Nüüd on metsmaasikas ka valmis. Kui karul on korralik ninaesine, siis ta istubki kusagil metsatukas,” lausus Hein.

Vahepeal liikus kumu, et karu on maha lastud, siis jälle jutt, et on metsaveoautolt löögi saanud. Aga alati on mesikäpp pärast kõlakaid end taas kusagil ilmutanud.