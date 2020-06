I Land Soundi korraldaja loodab saada omavalitsuselt rahalist tuge

"Meil on loomulikult kahju, et kogu aasta jooksul tehtud töö vilju sel suvel maitsta ei saa. Teisalt mõistame vallavalitsuse otsust, sest kindlasti ei ole kerge teha otsuseid kui kaalul on inimeste tervis, kohalike heaolu ja majanduslikud tegurid," sõnas I Land Soundi korraldaja Paap Uspenski, kes lisas, et nüüdsest suunavad nad kogu oma energia järgmise aastanumbri loomisele.