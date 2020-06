Saarlased Hispaanias – enne, kui Euroopa lukku pandi

Pärast kaheaastast edukat koostööd erinevates eTwinningu projektides otsustasime IES Riu Túria kooli õpetaja Isabel Garcia Ferreriga kirjutada Erasmus KA229 projekti "Enjoy and learn healthy" ehk eesti keeli "Naudi ja õpi tervelt". Selle sisuks oli tervislike eluviiside propageerimine koolinoorte seas.

Kogu õppeaasta jooksul suhtlesid kahe kooli õpilased eTwinningu keskkonnas, tutvustasid oma kodukohta ja koostasid mänge, uurisid toitumise, liikumise ja noorte vaba aja veetmisega seotud teemasid, tegid katseid ja uurimusi. Logode konkursi võitis meie õpilane Karoliine Liigmann. ETwinningu projektis osalesid kõik meie kooli 9. klasside noored ning mõned 7. ja 8. klassi õpilased.

15 õpirändes osalenud noort tundsid põhjaliku eeltöö tulemusena juba enne reisi oma sealset peret – selle huvisid, lemmikloomi, toidueelistusi.

Jõudnud 2. märtsil IES Riu Túria kooli, tervitati meid õhupallide, aplausi ja ovatsioonidega ning kostitati hispaanlaste lemmiktoidu paellaga.

3. märtsi hommikul osalesid meie õpilased tundides, kus Ketly ja Merit tutvustasid hispaanlastele Eesti riiklikke sümboleid ja tähtpäevi, Karoli, Loona-Maria ja Eveli aga Eesti kultuuri.

IES Riu Túria koolis käivad lapsed alates 12. eluaastast ning paralleelklassid on moodustatud õpilaste taseme järgi. Palju on meesõpetajaid, erivajadustega õpilaste abistamiseks on kooliaed, kunstiteraapia, koolipsühholoog. Sooja koolilõunat ei pakuta, vanemad panevad lastele toidu kaasa.

4. märtsil sõitsime Valenciasse orienteerumismängule, kus tutvusime linna ja sealse tänavakunstiga.

Märtsis toimuvad Valencias kevadpidustused, kus 3.–19. märtsini algab iga päev kell 14 ilutulestik – mascleta. Saime ka sellest osa! Quart de Pobleti noortevolikogu korraldas projektis osalevatele õpilastele aga toreda õhtu erinevate mängudega.

5. märtsi hommikune keemiatund laboris oli meie õpilaste jaoks eriline kogemus. Bussisõidul Albufera rahvusparki ei jäänud saarlased temperamentsetele hispaanlastele laulmises sugugi alla. Vanalinna kooli laul kõlas lausa mitu korda. Kohapeal nägime riisipõlde ja Albufera järve, tutvusime ornitoloogiakeskusega ning jalutasime Vahemere ääres. Pärastlõunal külastasime Valencia kuulsat kunsti ja teaduse linnakut ja käisime Euroopa suurimas okeanaariumis. Teaduskeskuses külastasime fallaste näitust. Need on kujud, millel võib olla poliitiline taust, mis võivad olla muinasjutukangelased vms. Need kujud pidi 19. märtsi õhtul põlema süüdatama!

Viimasel päeval tutvustati õpetajatele kunstiteraapiat, õpilased said aga osa Euroopa-teemalisest liikumismängust, kus tuli proovile panna teadmised, osavus ja koostööoskused.

Meie toredale reisile pani emotsionaalse punkti pidu, kus meid kostitati lapsevanemate valmistatud õhtusöögiga ning õpetati üksteisele rahvatantse ja laule.