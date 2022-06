RETROGALERII ⟩ Sõrulaste kokkutulek Pagila rannas 1988. aastal

"Sõrvemaa ja sõrulased on selline rahvas, kes on igal pool mööda maailma laiali. Kui Sõrvemaa enne sõda oli koht, kus elas 6000 inimest, siis tänasel päeval kusagil 1500-1600. Kuid Sõrvemaa on ikkagi saanud ja saamas elujõuliseks. Olgugi kasvõi Vintri küla, mis oli enne sõda suur küla, jäi sõja jalus tühjaks, kuid nüüd on jälle viis-kuus maja kerkimas. Ja kus ehitatakse, seal elu käib," rääkis kroonikafilmis Nõukogude Eesti maavanem Ants Tammleht.