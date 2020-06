Triigi Filharmoonia näitus tõstab fookusesse lähisuhtevägivalla

Näituse kutsusid kokku Triigi Filharmoonia eestvedajad Teele Vares ja Hannaliisa Uusma, et julgustada kõrvalseisjaid märkama ja abistama perevägivalla all kannatajaid.



Ühe eksponaadi jaoks oleks vaja ka pisut heade inimeste abi: "Kunstnik Marta Vaarik vajaks oma eksponaadi jaoks 40 kiletamata põhupalli. Kas on mõeldav, et kellelgi oleks need pallid üle ja saaks need selleks nädalavahetuseks Triiki transportida?" küsis Hannaliisa Uusma, kes ütles, et see oleks suur panus lähisuhtevägivalla teemade ennetusse ja eksponaat saab olema väga eriline.



Teele Varese sõnul saab näitus olema eriilmeline, kuid läbiv liin on üks. "Kunstnikud mõtestavad oma teostega lähisuhtevägivalla ilminguid, olgu siis video, maali või skulptuuri läbi," rääkis Vares ERR-ile.