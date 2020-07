Tulevased ralliässad saavad sõitmise selgeks autoringis

Pärast pikka pausi on kolmel autoringi poisil lõpuks rallivõistlus tulemas, kellele esimene, kellele juba mitmes.

Noored saavad autoringis selgeks sõitmise põhitõed, aga ka autode tehnilise poole ning elementaarse liiklusviisakuse. Kellel huvi ja tahtmist ning vanemate rahakott lubab, saab edasi juba rallide poole vaadata.

Tänavune aasta on eriline, sest kunagi varem pole nii paljud autoringi õpilased rahvarallil osalenud.

Kiire sõit meeldib

15-aastane Kauri Bõstrov on autoringis käinud juba kaks aastat, ent järgmisel nädalal toimuv Kihelkonna rahvaralli on tema jaoks esimene võistlus.

"Närvi veel sees pole, praegu on rahulik," kinnitas Kauri.

Noormehel on istme all Honda Civic, mis on juba peaaegu võistlusvalmis, kuid üht-teist nipet-näpet vajab veel kordaajamist. "Peamiselt on veel turvalisusega seotud asju vaja teha, näiteks turvapuurile pehmendus lisada ja autosse esmaabikomplekt panna," rääkis ta.

Kaurile meeldib ralli puhul kõige rohkem see, et saab kiiresti sõita. Tänu autoringile on ta sõitmise selgeks saanud ning see on ka üks peamisi kohti, kus noormees võistluste jaoks trenni teha saab. Tuleviku koha pealt on asi selge – Kauri kavatseb kindlasti ralliga jätkata.

Autoringi juhendaja Avo Reimali sõnul oli noorte huvi möödunud õppeaastal ringi vastu äärmiselt suur. Sellisele tehnikahuvile on kindlasti omapoolse tõuke andnud Saaremaal sirgunud autoralli maailmameister Ott Tänak.

"Ka tänavusel Kihelkonna rahvarallil on juuniorklassi osalejate arv väga suur, nii 30 ringis," sõnas Reimal.

Mees õppis ise autoringis sõitma 1988. aastal ning viimased seitse aastat on ta noori juhendanud. Nüüd sõidab rahvarallit ta poeg, 10-aastane Romet Reimal.

"Auto- ja rallihuvi sai alguse sellest, et mu vanem vend sõitis rallit," täpsustas Romet.

Poisil on isa ja venna käe all õppides auto hingeelu juba täitsa selgeks saanud, ta teab, kus asub auto aku ning kust saab õlitaset kontrollida.

FOTO: Siim Metsmaa / Saarte Hääl

"Ma ei tea, mitmes võistlus mul juba selja taga on, aga kaks aastat olen rahvarallit sõitnud," lausus Romet.

Poisi sõnul meeldib talle võistlemise juures kõige rohkem sõitmine. Rometil on küll vanust vähe, aga selle korvab suur huvi ja tahtmine rallispordiga tegeleda.

Avo Reimali sõnul ei ole autoringis osalejatele seatud miinimumvanust, peamine on, et jalad ulatuksid pedaalideni ja käed jaksaksid rooli keerata.

"Sel aastal oli ringis osalejaid 16 ning umbes sama palju jäi kahjuks ukse taha, sest sellised tingimused on vald meile seadnud," tõdes Reimal.

Tüdrukud on tublid

Autoringis käivad sõitmas ka tüdrukud, kes vaat et poistele silmad ette teevad. "Tüdrukud küll spordipoolega väga tegelema ei kipu, aga nende puhul on tore, et nad siiralt tahavad sõita. Poistel on pigem kambavaim see, mis kohale kutsub. Mul käib ringis üks tüdruk, kes mitte mingit muud huviala ei tahagi teha, ainult autoringi," rääkis Reimal.

Autoringis õpivad noored nii kohapealt minekut, tagurdamist, vigursõitu kui ka külgboksi. Seda kõike demonstreeris 13-aastane Rainer Raun, kellel ka rallis juba mõningane kogemustepagas olemas.

"Mulle on Kihelkonna rahvaralli tegelikult juba kolmas võistlus ning ralliga olen tegelenud kaks aastat," rääkis Rainer. Temalgi paneb ralli puhul südame kiiremini põksuma kõige enam see, et saab kihutada.

Saaremaa ainus tehnikaspordi huviring teeb tänuväärset tööd, et noorte huvi autode ja autospordi vastu äratada. Küllap sirgub sealt nii mõnigi tulevikutäht.