Suvesoe ja piirangud jätsid kinosaalid pooltühjaks

Apollo Kino Baltikumi turundusjuht Anett Kutti ütles, et Auriga keskuses asuv Apollo kino taasavati 5. juunil ja selle perioodi jooksul on neid külastanud ligi 1500 kinosõpra, mis on ca neli korda madalam külastatavus võrreldes eelmise aasta sama ajaga.