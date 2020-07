Uue korra põhiline rikkumine on parkimiskella puudumine

1. juulil tegi Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistuse järelevalve peaspetsialist Mare Liik kindlaks kokku 38 ajalise piiranguga kehtestatud parkimiskorralduse rikkumist, millest 37 korral puudus mootorsõidukil parkimise alguse aja fikseering ehk polnud parkimiskella ega kasutatud ka muud alternatiivset meetodit parkimise alustamise aja esitamiseks kontrollijale. Ainult ühel juhul oli võimalik tuvastada, et kahetunnist parkimisaega on ületatud.

Liiklejail tuleb hoolikalt jälgida Kuressaare linnas alasid, kus kehtib kahetunnine parkimisaja piirang ning kindlasti märkida üheselt mõistetavalt ja selgelt mootorsõiduki parkimise aja algus. Parkimise aja alguse märkimiseks võib peale parkimiskella kasutada veel näiteks paberilipikut, kuhu on käsitsi kirjutatud parkimise algus, või muid alternatiivseid vahendeid, millelt on võimalik tuvastada, et tegemist on parkimise algusajaga.