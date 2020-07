Õpiränne aitab oma kooli paremaks muuta

Direktor Tõnu Erin õppis Portugalis Portos, kuidas saavutada koolis hea mikrokliima ja tasakaalustatud suhted koolipere liikmete vahel. Koolitus Portugalis keskenduski valdavalt inimestevahelistele suhetele, mis on aluseks üksteise mõistmisele ja koostööle. Tähtis on anda oma mõtteid edasi selgelt ja üheselt mõistetavalt, et mitte probleeme tekitada. Probleeme aga saab lahendada suheldes. Sageli leidub lahenduse võti meis endis – peame ise oma võimaluste seast õige lahenduse leidma. Siin tulebki mängu coaching ehk maakeeli oskuslik juhendamine, et oma võimalustes selgusele jõuda.