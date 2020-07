"Viiruse taandudes on toidukaupade puhul näha, et inimesed on pärast kriisi taas kauplustesse naasnud. Paanikat, mis eriolukorra ajal oli toidu kättesaamisega, enam ei ole ning e-poe tellimuste arv on kukkunud kordades," rääkis Saaremaa tarbijate ühistu kaubandusjuht Marika Mägi.