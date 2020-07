Maailma kõige väiksem festival vedas edukalt välja

Juu Jääbi korraldaja Villu Veski ütles, et vaatamata kõigele võib festivali lugeda kordaläinuks. Tema sõnul ei saanud kindel olla, kas üldse keegi julgeb tulla või raatsib raha taolise meelelahutuse peale kulutada. Villu Veski meenutas, et kunagi oli öeldud – Juu Jääb on maailma väikseim festival ning sel aastal tuli see teadmine kasuks. Juunist juulisse nihutatud kuupäevad andsid võimaluse lubatud publikuarvu raames üritust korraldada ning ka Muhu vallavalitsus andis lahkelt loa.