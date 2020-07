Nädalavahetus suvisel Saaremaal maksab 200-300 eurot

Käesoleva aasta maikuu alguses pakkusid Saaremaa turismiettevõtted suvekampaania raames soodsamaid majutuspakette. Rõhutati, et nii soodsalt, kui sel suvel, ei saa Saaremaal enam ealeski puhata. Kuna kampaania on tänaseks läbi, tuleb arvestada, et kaks ööd Saaremaal mõnes tuntuimas spaas läheb maksma 200-300 eurot, mida on mõnede arvates siiski liialt palju.

Booking.com andmeil on käesoleva aastal 17-19. juulil kahele täiskasvanule kaheks ööks soodsaim ööbimise hind Meri hotellis, kuhu saab kaheks ööpäevaks sisse kolida 176 euro eest. Rüütli hotellis saab samadel kuupäevadel puhata 187 euro eest. Johan Spa hotellis küsitakse sama perioodi eest 222 eurot.

Arensburgi butiikhotellis maksab kaks ööd kahele täiskasvanule 290 eurot. "Peale avamist alustasime väga tagasihoidlike hindadega ning ka praeguseks ei ole hinnad taastunud võrdväärseks eelmisele aastale. Seega hinnad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on hetkel soodsamad. Hinnastamisel lähtume maja täituvusest," ütles turundusjuht Sirel Lember.

Sama hind kahe öö eest on ka Georg Ots Spa hotellis. GOSPA tegevjuht Piret Trei nentis, et võrreldes 2019.a suvega ei ole GOSPA hinnaklass kõrgem. "Ent hinnastamine on otseses seoses nõudlusega, siis nõudluse kasvades korrigeeruvad ka hinnad,"lisas ta.

Grand Rose Spa hotelli saab kaheks ööks minna ööbima 257 euro eest. "Hinnad on muutuv suurus ja kujuneb vastavalt nõudlusele. Soov on igal aastal pakkuda paremat teenust ja saada ka kõrgemat tasu. Samas on meie hinnad täna soodsamad kui eelmisel aastal," Grand Rose Spa tegevjuht Hardi Kerde.