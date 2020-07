Ehitusettevõtted ei hooli ohutusnõuetest

Endiselt on probleeme kaitsekiivri kasutamisel. Kiivrid on töötajatele küll antud, ent neid ei taheta kanda. Töötajad tõid põhjenduseks, et kiivril pole lõuarihma ja kummardamisel kukub see peast ära. Inspektsioon leidis, et tööandjail oleks mõistlik kohe korralikud kiivrid soetada. Katusetöid tehti külastatud objektidel vähe, ent rikkumised avastati neist pea pooltel.