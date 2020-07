Külad saavad LED-valgustuse

Aadussoo enda koduni tänavavalgustus ei ulatu, ent abi tema kinnitusel sellest ometi. "Talvel on nii hea kodust välja minna, kui näed, et ees tuled põlevad," ütles külavanem.

Aadussoo hinnangul vajaks praegune valgustus kindlasti välja vahetamist. "Just bussiootekoja juures seisva valgustiga on meil probleeme olnud – vahel seal tuli põles, vahel mitte," lausus külavanem. "Kui parasjagu ei põlenud, kurtsid inimesed, et valgusest on nii suur puudus!"