Saaremaalt asub aega teenima 60 noort

Neli saarlast, kes esmaspäeval ajateenistust alustavad, on sel suvel Kuressaare gümnaasiumi lõpetanud Märten Lehto, Holger Nõgu, Richard Mõisaäär ja Mathias Iilane.

“Kuna olen oma sõpradelt ja tuttavatelt kuulnud, et kõige mõttekam on kaitseväes kohe pärast kooli lõpetamist ära käia, lisasingi end möödunud kevadel nimekirja,” ütles Märten Lehto. Temaga samal ajal läheb aega teenima üsna suur hulk klassivendi ja lennukaaslasi – Lehto teada lausa kahekümne kanti.

“Oleme kõik ühel meelel, et lihtsam on aega teenima minna kohe, sest edasine elu läheb ju aina kiiremaks,” rääkis Lehto.

Tema tuttavate seas on ajateenistusel üsna hea maine. “Enamik arvab, et karm distsipliin ja teistsugune kogemus tulevad elus kasuks,” lausus Lehto. “Need sõbrad, kes mõtlevad sellest kui raisatud ajast, on praeguse seisuga otsustanud kaitseväkke mitte minna.”