Vallavanem: viiruse uue puhangu saame ära hoida üheskoos

Koroonaviirus on endiselt liikvel, mistõttu me ei tohi ega saa valvsust kaotada. Peame olema valmis teiseks laineks, mille tulekust räägitakse ja mis mõnda riiki on juba kohale jõudnud.

Kas ja kuidas on Saaremaa vald valmistunud Covid-19 teise laine saabumiseks? Esiteks, vallavavalitsus koostöös partneritega teeb kõik endast oleneva, et teist lainet ära hoida. Üheks näiteks on festivali I Land Sound ärajäämine sel suvel, kuna risk rahvatervisele on liiga suur.

Nii Saaremaa vallavalitsus kui ka Kuressaare haigla on varunud isikukaitsevahendeid, mida saab operatiivselt kasutusele võtta. Vallavalitsuse teenistujad ja hallatavate asutuste töötajad said kevadel kogemuse, mis võimaldab tänu valmisolekule hakata vajadusel teenuseid (näiteks toidu kojuvedu jmt) pakkuma kiiremini ja sujuvamalt. Samuti on Saaremaal olemas vabatahtlike võrgustik. Sel kevadel töötas 112 vabatahtlikku Aare Rüütli koordineerimisel kokku 6465 tundi.

Vallavalitsusel on otsekontaktid ja koostöökogemus eriolukorras nii vabariigi valitsuse, riiklike organisatsioonide (päästeamet, kaitseliit, politsei- ja piirivalveamet, terviseamet) kui ka eraettevõtetega. Kriisireguleerimise muudab oluliselt lihtsamaks see, et Saaremaal on üks omavalitsus ja väga hea koostöö meie naabritega Muhu vallas. Oleme analüüsinud valla kriisikommunikatsiooni kordaminekuid ja kitsaskohti ning pannud kirja peamised õppetunnid.

Vallavalitsuse kaugtöövõimalused on samuti viidud uuele tasemele: kriisikomisjoni koosolekutel osalesid paljud liikmed interneti vahendusel, ka vallavalitsuse teenistujad saavad nõupidamistest osa võtta elektrooniliselt, samuti on veebi vahendusel istungitel ja koosolekutel osalemine võimalik vallavolikogu ja volikogu komisjonide liikmetel.