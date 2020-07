Õigel ajal ⟩ Ootamatu annetus leevendab Orissaare muusikakooli klaverimuresid

Meelis Laido ütles Saarte Häälele, et klaver seisis tal kasutuseta ja ta uuris kõigepealt tuttava muusiku Toomas Tangu käest, kas ehk Kuressaare muusikakoolil poleks instrumenti tarvis. Selgus, et pilli vajaks hoopiski Orissaare muusikakool.

Kooliga rääkides selgus, et pakkumine tuli väga õigel ajal. Nimelt tunnistas eelmisel õppeaastal muusikakooli külastanud klaverihäälestaja kaks kooli pianiinot pensionärikandidaatideks. Neid ei ole mõtet enam häälestada, sest häälestamise mehhanismid on aastakümnetega väsinud ja häälestus ei püsi enam.

Muusikakooli direktori Martti Nõu sõnul tähendab sellise puuduse remontimine juba nii suurt tööd, et pikemas perspektiivis on tasuvam uus klaver hankida. "Muusikakooli töö jaoks on vältimatu, et pillid on häälestatud, sest need peavad teiste pillidega kokku kõlama ja õpilaste musikaalse kuulmise treenimiseks on vajalik harjutada õigesti häälestatud instrumentidel," selgitas ta.

Nõu ütles, et tema jaoks oli olulisim küsimus, kas instrument on töökorras. "Kuna Meelis Laido on ise klahvpillimängija, siis usaldasin tema pakkumist. Teinekord pakuvad inimesed heast südamest vanu pille muusikakoolile, aga need võivad vajada kallist remonti. Sellisel puhul ei pruugi annetus muusikakooli aidata," selgitas ta ja lisas, et Laido klaver on häälestaja hinnangul täiesti mängitav pill.

Lisaks annetatud klaverile on Orissaare muusikakoolil pooleli veel projektikonkurss "Igale lapsele oma pill". Kool sai projektikonkursist toetust 2400 eurot, kuid veel on lahtine 900eurone omafinantseeringu osa.