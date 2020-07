Toetusest ilma jäänud metsaühing jätab ära õppepäevad

Toetuse saamiseks võrreldakse kõiki metsaühistuid parima metsaühistuga ja toetust saavad vaid need ühistud, kelle näitajad on vähemalt 20% parima tulemusest.

Kuna Eesti suurima metsaühistu MTÜ Ühinenud Metsaomanikud areng on muljetavaldavalt kiire ning tegevuste maht väga suur, võtab see paljudelt teistelt ühistutelt võimalused toetust saada. Selle kinnituseks võib tuua, et tulemusmõõdikute alusel teise metsaühistu tulemus oli alla poole (48%) enim punkte saanud metsaühistu tulemusest. Saaremaa metsaühing piirdus 19 protsendiga. Sel aastal jäävad metsaühistu toetusest ilma pea pooled metsaühistud.

Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja keskühistu Eramets soovivad, et keskkonnaministeerium muudaks kiiremas korras toetuse maksmise tingimusi selliselt, et nõustamistoetust ja metsaühistutoetust saaksid need metsaühistud, kelle tulemusmõõdikute summaarne tulemus on vähemalt 10% parima tulemusest.