Tervishoiu kõrgkool valmistub Kuressaares uueks õppeaastaks

Kõrgemaa sõnul on Tallinna tervishoiu kõrgkool juba aastaid pidanud väga oluliseks e-õpet. "On õppeaineid, mis on osaliselt e-õppesse planeeritud juba varasematel aastatel ja ilma eriolukorrata," rääkis Kõrgemaa. "Traditsiooniline klassiruumiõpe ja e-õpe toimuvad meil juba aastaid käsikäes, täiendades teineteist ja pakkudes õppijale teadmiste ja oskuste omandamiseks parimaid võimalusi."