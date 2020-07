Poisike ähvardas lasteaia hoovis teisi lapsi kirvega

Teisipäeva õhtul kolmveerand kuue paiku tormas Rohu lasteaias koos sõbraga mänginud laps koju, hüüdes emale: "See poiss on jälle kohal ja hirmutab meid kirvega!"

Lapsevanem helistas politseisse. Teda jälginud ja aimanud, et võivad pahandusse sattuda, hakkas seltskond lasteaia hoovist ära minema. Kuna politseil oli poisi kirjeldus, said korrakaitsjad ta peagi kätte.

Ajakirjanikuga rääkinud lapsevanema sõnul ta kõnealust poissi ei tunne ega tea, kus see elab. Küll aga teab ta, et sama poiss on ümbruskonna lapsi hirmu all hoidnud juba mõnda aega.