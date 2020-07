Gerd Kanter tunnustas Karala odagala korraldajaid

Kanteri hinnangul aitavad just niisugused võistlused maanoorte hulgas populariseerida sporti. Karala odagala on aastatega populaarsust kogunud. Omanäolise maastikuga mereäärsesse külla tullakse ka paljudest Mandri-Eesti paikadest. Seekord oli osalejaid ka Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Tõsi, tegemist on saarlastega, kes nendes riikides juba aastaid töötanud, aga suviti leiavad ikka võimaluse kodusaarele võistlema tulla.