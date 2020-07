Nädalalõpuks on oodata head rannailma

Ilmateenistus toob välja, et reede päeval võib Lääne-Eestis küll kohati veidi hoovihma sadada, kuid põhjakaare tuul on tasane ning õhutemperatuur küündib päeval 20..25°C-ni.

Laupäeval oleme väheaktiivses rõhuväljas ning sajuvõimalus on väike. Puhub valdavalt nõrk loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 9..16, päeval aga 21..26°C.

Pühapäeval jääme nõrka madalrõhuvälja ja päeval arenevatest rünksajupilvedest sajab kohati ka hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sama päevane õhutemperatuur jääb ka pühapäeval kenasti 21..26°C vahele.

Väga soe on veel ka esmaspäeval, ehkki madalrõhuvööndi mõju hakkab siis juba suurenema. Öö on sajuta, kuid päeval sajab mitmel pool hoovihma. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 11..17 ja päeval 21..26°C.