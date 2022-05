RETROGALERII: Räimepüük on hoos.

Seni on suurimaid loomuseid saanud Muhu, Nasva ja Sõrve osakonna kalurid. Kihelkonna osakonnas on esirinnas Varese väiketraalerid, kes on oma kvartalikohustuse täitnud. Räime kõrval on rannavetekalurid püüdnud ka suures koguses soomkala.