Noored ekstreemspordihuvilised saavad üle aastate oskusi näidata

Ürituse üks korraldaja ning MTÜ Kudjape Arenguselts juhatuse liige Evelin Põder tõdeb, et Saaremaal pole päris kaua taolist üritust korraldatud ning ajend tuligi noortelt rulapargi sõitjatelt. "Meie eesmärk on isegi natuke kaardistada, kui palju Saaremaal ekstreemspordihuvilisi praegu üldse on," sõnas Põder.