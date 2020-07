Olümpiatule kandjad meenutasid ühisjooksu

24 jooksjast olid kohal täpselt pooled. Kohtumise korraldanud Tõnu Vaher ütles, et kolm tulesaatjat on juba manalas ja kokkusaamisele tulid need, kellel võimalik. Räägiti elust ja tegemistest, kaks tundi möödus nagu linnulennul. Vaher tegi ettepaneku edaspidigi kokku saada, võibolla juba tuleval aastal.