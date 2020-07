Lesta Saaremaal traaliga enam ei püüta

Juba eelmisel aastal lõpetas kümneid aastaid Sõrves Kaunispe sadamast lestapüügil käinud traallaev Anni hooaja varem. Laeva omanik Arvi Talk ütles juba toona, et vaevalt ta järgmisel aastal enam püügile tuleb. Nüüd on selge, et nii juhtuski. Talk ütles, et lesta lihtsalt pole.