Jaan Kross on kirja pannud poeetilis-pateetilised luuleread – “Kõik inimesed on sündinud sinise mere ääres”, millest ometigi ei tohi järeldada, nagu oleks kõigil julge pealehakkamise korral võrdväärseid eeldusi mere ja mereelu mõistmiseks ja kirjapanekuks.

Kui me lubame endile rehkendada, mitu protsenti maailmakirjanduse hõlmamatust kirjeldusmahust on viidud meredele ja ookeanidele, aeru-, purje- ja mootorpaatidele, siis on tegu päris napi mahuga.

Mere kui objekti suurus ja äramõistmise kannatlikkust püüdev keerulisus, ennekõike pikaajalise omakogemusliku “kõikuva” kohaloleku vajalikkus on siin üks põhjusi.

Milles on mere tähendus?

Ka on tegu omalaadse aususkompleksiga – mida põhjalikumalt tuntakse merd ja laevu ja merd sõitvaid inimesi, seda selgemaks saab, kui keeruline-usutav on kõige selle adekvaatne kirjapanek. Milles on mere tähendus? Milles ookeanide ääretu vaikuse ja möirgavate tormide meeldejäävus? Miks sunnivad sinine meri ja valged purjed kirja panema romantilisi luuleridu või sugestiivset “armuvalu”-muusikat?…

Nõudlikule lugejale on ju vähe, kui vaid kirjeldatakse mere erinevaid nägusid ja iseloomu eri laiuskraadidel. Mere ja kogu inimelu filosoofiline lahtikirjutamine – kui selline oma absoluutsuses üleüldse võimalik on – tipneb Ernest Hemingway ülev-traagilise proosapoeemiga “Vanamees ja meri”.

Poolast Venemaale väljasaadetute perekonnas sündinud Joseph Conrad, kes sai kaheaastase “alghariduse” Prantsuse purjelaevadel, aga hiljem Inglismaa alustel kapteniks tõusis, on oma mahuka ja sisuka loominguga merekirjanduse patriarh. Islandlane Halldór Laxness sai üleilmselt tunnustust romaaniga “Salka Valka”. Nimetagem siia ritta ka seikleja ja uljuri Jack Londoni.

Siin, Läänemere äärseis Balti rannakülades loeti 30-ndail aastail lätlase Vilis Lācise “Kaluri poega”. Nõukogude perioodi vene kirjanduses jõudis tunnustuseni laevakapten Viktor Konetski.

Kui me jõuame kodurandadele, siis jäävad meelde tõsised pealkirjad: “Karge meri”, “Tuuline rand”, “Tormipoeg”, “Tormid ei taltu”, “Rajud ei rauge” jne.

Et Eesti Vabariigil ei ole praegu oma lipu all sõitvat ookeanilaevastikku, siis jäävad selle nimekirja pikendamise lootused seotuks ennekõike kapten Lembit Uustulndiga, kellel on kõrgem mereharidus, ligi neljakümneaastane laevajuhi kogemus ning suisa pärilik soodumus luua mitte ainult mereproosat, vaid meremuusikatki.

August Mälk, kellele täna oma tähelepanu pöörame, sai oma püsituntuse ja kirjanikumaine esmajoones triloogiaga “Õitsev meri” (1935), “Taeva palge all” (1937) ning “Hea sadam” (1942).

Mälk tundis süvitsi Saaremaa vaeste kalurikülade igapäevaelu ning suutis oma loomingus ühte sünteesida kalurielu raskused kosutava rannaromantikaga, sest napp toimetulek ja kesine toidulaud pole kunagi olnud takistuseks inimhinge kõige sügavamatele ja hellematele tunnetele – armumisele ja armastusele.

“Õitsev meri” sisendab lootust

“Õitsev meri” on oma realistliku ja tõsise põhikoe juures just seetõttu lõppkokkuvõttes lootust sisendav ja helge.