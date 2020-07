Eilsest Eesti Ekspressist selgub, et valitsuses ei teeni kõige rohkem peaminister Jüri Ratas, vaid juba teist aastat justiitsminister Raivo Aeg, kelle aastasissetuleku suurus on 112 663 eurot.

Kolleegidest märksa suurema sissetuleku tagab talle see, et kaitsepolitsei endise peadirektorina saab ta eripensioni, mis on 75% toonase ametikoha palgast.