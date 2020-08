MÄRUL SAIA RISTIS ⟩ Maskides politseinikud nabisid kinni kolm röövpüüdjat

Eile kinnitas Lääne ringkonnaprokuratuur Saarte Häälele, et teisipäeval kella poole kolme paiku peeti Saia külas kinni kolm meest, keda on alust kahtlustada kalapüüginõuete rikkumises.

"Mehed on üle kuulatud ning praeguseks vabastatud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse alustatud kriminaalmenetluse käigus," ütles Saarte Häälele vanemprokurör Gardi Anderson.

Jõevähkide röövpüük nii enne 1. augustil algavat ametlikku püügihooaega kui ka selle ajal on Saaremaal olnud suureks probleemiks aastaid.

Saarte Hääle andmetel alustatakse ettevalmistusi salajaseks suviseks vähipüügiks kevadel, mil püügikohad sisse söödetakse. Parimatel päevadel võib hiljem ühe ööga püüda mitu tuhat vähki. Äri on ülimalt tulus, sest näiteks Soomes ulatub üheainsa vähi hind restoranitoidus paarikümne euroni.

Soomes-Rootsis on suvelõpul peetav vähipidu aastasadade pikkune traditsioon ja ka sajad tuhanded Saaremaal salaja püütud vähid on keenud surnuks just soomlaste ja rootslaste pidusöögina.