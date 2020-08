Admiral Pitka luurevõistlus tuleb järgmisel aastal

Admiral Pitka nimeline rahvusvaheline sõjalis-sportlik võistlus, mis varem oli tuntud Erna retkena, pidi sel aastal toimuma Saaremaal, kuid lükati koroonaviiruse leviku tõttu tulevasse aastasse. Põhjuseks asjaolu, et võistlusel osalevast kolmekümnest neljaliikmelisest võistkonnast umbes pooled on välisriikidest, mille osalemine koroonapiirangute tõttu oli küsimärgi all.