Uued puhangud – oodake! Eesti riigil on teiega toimetuleku plaani tähtaeg ju septembris!

Eriolukorda lõpetades andis valitsus ühena paljudest korraldustest ülesande koostada uute puhangutega toimetulekuks tervishoiusüsteemi valmisoleku plaan, mis muuhulgas sisaldaks varase märkamise süsteemi väljatöötamist. Ülesande sai sotsiaalministeerium, plaani koostamine suunati terviseametisse...

Kus plaan on?

10. juunil helistasin esimest korda sotsiaalministeeriumi, soovides teada, kus plaan on. Tegemist on tööversiooniga, mis on AK dokument, öeldi. Samal päeval saatsin esimese kirja ministeeriumisse sooviga, et see plaan saadetaks tutvumiseks Saaremaa vallavalitsusse (kodanikuühenduse sihtasutusel – ja see ei loe, et töötasime Saaremaa valla kriisistaabis – pole AK dokumendiga mingit asja, öeldi).

Peale seda olen teinud palju kõnesid nii ministeeriumi kui terviseametisse. Kõik mulle vastanud on toredad inimesed. Suhtlevad viisakalt. Mõistavad. Aga mida pole, on see plaan.

Reede, 24. juuli hommikuse seisuga oli kusagil endiselt tööversioon, millega tegeles vaid üks (!) kriisireguleerimise ametnik, kes parajasti on puhkusel. Pealegi on vaja see esitada valitsusele alles septembri alguseks, öeldi mulle...

Ei terviseameti Saaremaa esindus ega Lääne regionaalosakond ole seda tööversiooni näinud ega neilt selleks sisendit küsitud, ütlesid mõlemad.

Tervishoiusüsteemi valmisoleku plaan uute puhangutega toimetulekuks, mis sisaldab varase märkamise süsteemi väljatöötamist, peab olema tehtud… septembriks?

Varajase märkamise süsteemi väljatöötamist mõistan mina nii, et kui antakse ülesanne midagi välja töötada, siis see on seni olnud puudu.

Maksimaalselt nädala töö

Kõik mulle vastanud on toredad inimesed. Suhtlevad viisakalt. Mõistavad. Aga plaani, sh varajase märkamise süsteemi tööversioonigi ei ole neist keegi seni olnud suuteline üles leidma ja tutvumiseks ning täiendamiseks edasi saatma.

Selle süsteemi väljatöötamine võiks olla maksimaalselt nädala töö. Siis küsitaks sisendid meil olnud kriisikolletest – teise nädala töö –, mille hulgas on kindlasti Lääne regionaalosakond ja Saaremaa esindus ning Saaremaa kohalik omavalitsus.

Kolmandaks nädalaks oleks valmis plaani esimene etapp, mis suunatakse juba täitmisele. Ma muidugi lihtsustan praegu selle tegevuse kirjeldamisel, aga mõte sellest ei muutu – selliste plaanidega ei tohiks keegi juhtidest ega ametnikest venitada.

Minu mõistmist mööda oleks 10. juuniks võinud ühe osana sellest märkamise süsteemist alata inimeste kehatemperatuuri mõõtvate termoseadmete hange riigis strateegilistesse transpordisõlmedesse ja kohalike omavalitsuste strateegilistesse partnerettevõtetesse paigaldamiseks. Samuti alata mõlemas valdkonnas töötajatele, klientidele ja reisijatele kaitsemaskide kättesaadavaks tegemine. Siis, kui ministeeriumisse esimese kõne tegin.