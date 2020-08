Haigla parklad ei mahuta kõiki soovijaid

Aia tänavas elav Raivo Alt ütles Saarte Häälele eelmisel nädalal, et probleem on juba pikemat aega tõsine. Kui lähiajal valmib ka Aia tänava läbimurre ning autodevool suureneb veelgi, muutub ka see olukord kriitilisemaks.

Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli kinnitas, et probleemiga tegeletakse. Praegu on mõttes murukiviga parkla rajamine haigla uuema korpuse ette, kus praegu on muruplats. Selles osas on haigla juhatuses eriarvamusel dr Edward Laane, kelle sõnul tuleks haigla juures hoida võimalikult rohkelt rohelust. Dr Laane on kriitiline ka Aia tänava läbimurde suhtes, leides, et suurenev autodevool haigla juurde ei sobi.

Märt Kõlli ütles, et kuna parklates on palju ka oma töötajate autosid, siis oleks üks võimalus personali jaoks eraldi parkla ehitamine haiglatagusele alale. Kõige parem oleks muidugi see, kui inimesed kasutaksid liikumiseks autode asemel alternatiivset transporti. Ta ütles, et kui vahepeal oli haigla külastamine väiksem, jätkus ka parkimiskohti, kuid need täitusid kohe piirangute leevenedes.

Vallavanem Mikk Tuisk on varem kinnitanud, et sel aastal tehakse veel korda haiglaesised kõnniteed, kuid parkimiskohtade rajamine Aia tänavale ei ole võimalik. Haiglaesine lõik on praegu väljas ka Aia tänava läbimurde plaanidest, kuna selleks pole raha.