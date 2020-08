Saaremaa kosmeetikatootjat vaevavad Venemaal mured

Teda ähvardab 52 miljoni euro suurune nõue ja kohus on osa ta kaubamärke konfiskeerinud. Sama mees tegutseb Natura Siberica kaubamärgi all ka Saaremaal Tõllustes. Nõude on põhjustanud Moskvas rendile võetud tehases selle aasta märtsis puhkenud tulekahju, milles hävis 80 protsenti tehasest. Tulekahjuga on kaasnenud vaidlused mitme osapoole vahel ja seetõttu ka rahalised nõuded.