Jaagup Kallas ja Olli Royal tulid Eesti meistriks

Jaagup Kallas ütles kommentaariks, et hindab eelmisel nädalavahetusel võidetud kuldmedalit kõrgelt. Selle teenimine oli ka võistluse ainus eesmärk. "Eriti valmistab see võit rõõmu seetõttu, et kaks eelnevat aastat on kuld tobedate eksimuste tõttu napilt käest libisenud," ütles värske Eesti meister.