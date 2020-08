Tuulikud on koledad ega sobi Sõrve siluetti!

Lugesin Saaremaa valla uue üldplaneeringu arutelu kokkuvõtet Saarte Häälest ning värske sõrulasena soovin siin ka oma arvamust avaldada.

Mul oli väga hea meel lugeda, et vallaametnikud soovivad antud teemal dialoogi kohalikega ega otsustata asju ära kuskil kabineti hämaruses.

Mure looduse pärast

Arvan, et kirgi ei küta üles mitte ainult tuulepargi teema, vaid me oleme eestlastena lihtsalt mures oma kallima vara – looduse pärast. Kuna planeeritavad tuulepargid Sõrves eeldavad nendelt aladelt metsade mahavõtmist, siis on arusaadav, et paljudel tõuseb kohe vererõhk üle lubatud piiri.

Lisaks tuleb arvestada ka sellega, et tuuleparkide rajamine toob paratamatult kaasa elukeskkonna muutumise, mida kohalikel on väga raske aktsepteerida.

Juba Joosep Toots ütles omal ajal, et üks asi on teooria ja teine asi praktika. Teoorias on vallaametnikel kindlasti väga lihtne Sõrve kaart ette võtta ja mõõta sinna maha mõned uued tuulepargid. Praktikas on asi oluliselt keerulisem, kuna iga uue tulevase tuulepargi ümber ja lähedal asuvad kohalikud inimesed, vanad iidsed kohad, lapsepõlve mängumaad, parimad marja- ja seenekohad, Sõrve metsad jne.

Kõigele eelnevale lisaks on tuulikud koledad ega sobi Sõrve siluetti mitte kuidagi.

"Loodan väga, et vallaarhitekt Mark Grimitliht eksib ja globaliseerumine ei jõua mitte kunagi Sõrve."

Mis puudutab vallaametnike poolt mitu korda mainitud globaliseerumist, siis see on eraldi teema, mida võiks käsitleda pikemalt.

Minu hinnangul vastandub globaliseerumine kõige selle ehedaga, mis Sõrves täna alles on. Me peaksime tegema kõik selleks, et see ainulaadne ja olemasolev säiliks ning "globaliseerumise maaletoojad" Sõrvest eemal hoidma.

Loodan väga, et vallaarhitekt Mark Grimitliht eksib ja globaliseerumine ei jõua mitte kunagi Sõrve.

Internetist piisab

Minu arust on täiesti piisav globaliseerumine see, et meil on Sõrve kodudes internet, mis aitab leida kogu igapäevaselt vajaliku informatsiooni lihtsalt ja kiirelt ning mille vahendusel saame tellida eluks vajalikke teenuseid.

Sõrve on väga eriline elukoht ja ääremaa. Ääremaa on koht, kus on veel säilinud puutumatu ja metsik loodus, kus inimesed elavad käsikäes loodusega ja toetavad ning aitavad üksteist, kus on ajaloolised paigad ja kohad ning kus hoitakse hästi pärimuskultuuri.

Need on põhjused, miks üha rohkem turiste leiab tee just Sõrve poolsaarele. Ja mitte ainult turistid, vaid ka uued elanikud, kes põgenevad just nimelt selle globaliseerumise eest.

Turistid soovivad üldjuhul ikka näha midagi ainulaadset, originaalset ja ehedat ning võimalusel kohapärast. Püstitades Sõrve tuuleparke, hirmutame pigem need inimesed Sõrvest ära ja seda me kindlasti ei soovi.

Öeldakse, et põhjalik eeltöö tagab hea tulemuse. Hetkel jääb natuke ebaselgeks, kas ikka on uuritud kõiki tänapäeval pakutavaid võimalusi vajaliku energia tootmiseks?

Üks näide on tuulepargid meres, mingil põhjusel ei ole seda varianti kuskil mainitud?

Kokkuvõtteks soovin vallaametnikele kainet mõistust ja tasakaalukust uute teemade käsitlusel. Nii nagu me inimestena oleme kõik erinevad ja ainulaadsed, on seda ka meie elukohad, seda tuleb mõista ja aktsepteerida.