Uus omanik maksis vana lastekodu eest 222 000 eurot

Riigi Kinnisvara AS pani endise väikelastekodu hoone avalikule kirjalikule enampakkumisele 2018. aasta suvel. Toona küsiti selle eest alghinnana 320 000 eurot. Müügis olnud kinnistu paikneb lossipargi vastas ja seal asub kahekorruseline puithoone, mida on ehitamise ajal peetud ka Kuressaare kuurordiarhitektuuri üheks paremaks esindajaks. Hiljem on hoone rekonstrueerimistööde käigus enamiku kujundusdetailidest kaotanud. 1997. aastal ehitati kinnistule lisaks ühekorruseline abihoone.

70 aastat tegutses hoones Kuressaare väikelastekodu, mis lõpetas oma tegevuse seal 2014. aastal, et uutesse peremajadesse kolida. Hooned on praeguseks üsna kehvas seisukorras ja vajavad täielikku rekonstrueerimist.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et kinnistule on kehtestatud detailplaneering, millega Pargi 2 kinnistu jagati ning tekkisid Pargi 2 ja Pikk 2a kinnistu. Olemasolev puithoone on ette nähtud rekonstrueerida korterelamuks.