Siga või karu? Harilaiul kondas ringi mürakas metsloom

"Kõndis aeglaselt üle tee, vaatas meile silma ning läks edasi kiiremal sammul paremale poole metsa," ütles Kristel. "Alguses arvasime kolmeliikmelise seltskonnaga, et tegu on metsseaga, kuid kuna looma turjakõrgus ulatus autos istudes mu silmadeni, sain aru, et metssiga see kindlasti ei ole."