Elektrilevi teeb 10 miljoni euro eest võrgu-uuendustöid

Elektrilevi varahalduse valdkonna juhi Rasmus Armase sõnul on ettevõtte jõupingutused suunatud ilmastikumõjude vähendamisele elektrivõrgus.

„Võrgu vanuse kõrval on kaalukas rikete põhjustaja ilmastik, mille mõju tunnetame eriti teravalt tormide ajal. Kui möödunud aastal oli meil ilmastikukindlate liinide osakaal 69 protsenti kogu võrgust, siis aastaks 2023 jõuame plaanide kohaselt 77 protsendini. Klientidele tähendab see üha rohkem seda, et elekter ei kao ka suuremate tuulte, jäite või muude keeruliste ilmaolude tõttu,“ selgitas Armas.