Kõik mereteed viivad sel nädalavahetusel Ruhnu

Seltsi juhatuse liige Jaanis Prii ütles, et sel aastal on Ruhnu minek veidi omamoodi. Kõigepealt stardib neljapäeval, 20. augustil kell kolm päeval 24 tunni regatt, kuhu on oodata osalisi ka Pärnust ja Lätist.

Väga omapärase formaadiga võistlus on Eestis esmakordne. See käib nii, et iga laev valib ise stardipaiga, mille ainukeseks nõudeks on asukoht Liivi lahe piires. Seejärel tuleb sõita 24 tundi võimalikult kiiresti, sest võistlus ei käi mitte aja, vaid aja jooksul läbitud vahemaa peale. Finiš on reedel kell 15 ja seal, kuhu laev parajasti selleks ajaks jõudnud. See ei saa aga olla mitte päris suvalises kohas, sest tunni jooksul tuleb ületada ka füüsiline finišijoon Ruhnu sadama läheduses. Saarel saavad võistlejad nautida Ruhnu suve ja kultuuriprogrammi.