Taavi Teeveti Tallinnas näitusele pandud maavalus pronks portreteerib surma

"Ilm on ilus ja rahvast palju," tundis kunstnik meeleoluka avamisürituse üle rõõmu. Ta kinnitas, et soovib oma töid edaspidi kindlasti ka kodusaarel näidata. Võimalik, et juba tuleval suvel. Sel sügisel aga jätkab ta kunstiakadeemias magistriõpinguid.