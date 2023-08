LAPSED ⟩ Kui laps kardab kooli minna...

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse sotsiaalpedagoog Mare Poopuu töötab hariduslike erivajadustega laste ja nende peredega ning nõustab vajadusel õpetajaid. Samuti toob ta lastele naeratuse näole oma teraapiakoera eksami läbinud koera Saaraga. Töö on talle õpetanud, et lapsed on uudishimulikud ning hirmu taga on harilikult mingi põhjus.

“Kui lapsel on hirm esimesse klassi mineku ees, võib see suure tõenäosusega olla seotud hoopiski vanemate endi hirmudega. Väikesed inimesed nopivad selle hirmu kohe üles ja mõtlevad, et küllap siis on, mida karta, et ema-isa mures on,” räägib Poopuu.