Vald soovib Kuressaarde rajada Kahni keskuse

“Kui kaua me neid pidulikke üritusi ja vallavanema vastuvõtte siis spordikeskuses peame korraldama?” küsis Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja tänavu veebruaris retooriliselt. Ja lisas, et ükskord saab otsa ka telgis korraldatavate ooperipäevade aeg. Tema tõdemus oli, et Eesti suurim vald vajab kontsertideks ja tantsuetendusteks korraliku sisseseade ning vähemalt 800 istekohaga saali.

Tänaseks on asjad nii kaugel, et abivallavanem Helle Kahm saab oma kirjas ideed ka riigikogu kultuurikomisjonile tutvustada. Ta märgib, et Saaremaal ja selle keskuses Kuressaares on olemas head eeldused kultuuri arenguks, kuid ei ole tänapäevastele vajadustele vastavat hoonet. Selleks nn sümbolhooneks võiks olla just Kultuurkapitali rahastusel rajatav mitmeotstarbeline Kahni keskus.

Mitmeotstarbeline keskus

See oleks parim lahendus Louis Kahni pärandi tutvustamiseks ja säilitamiseks, pakkudes samas professionaalsetele gruppidele tingimusi ooperi- ja balletietenduste, sümfooniakontsertide, siseriiklike ja rahvusvaheliste suurürituste ja konverentside korraldamiseks ning võimaluse Saaremaa vallal väärikalt täita oma esindusfunktsioone. Koos Louis Kahni Eesti ühinguga näeb vald võimalust viia keskuses läbi põnevaid kunstiprojekte ja luua residentuur rahvusvahelistele kunstnikele ja arhitektidele.

Uue kaasaegse keskuse loomine annab Kahmi sõnul Saaremaale võimaluse arendada kõrgkultuuri kohapeal ja tuua seda ka saarele sisse. Hoones oleks ühendatud nii Kahni pärandi keskus, kunstisaal ja -hoidla, kontserdisaal, kammersaal, prooviruumid, black-box kui ka seminari- ja koolitusruumid. Maja kasutusampluaa peab olema võimalikult lai. Keskuse loomine inspireerib saarele tööle ja elama tulema andekaid ja võimekaid inimesi eri valdkondadest.

Keskuse rajamine avaldaks märgatavat mõju kogu regiooni majanduslikule arengule – ennekõike turismile. Kultuuriturism saaks uue tähenduse – Saaremaale oleks aastaringselt oodatud kultuurihuviline sise- ja välisturist, mis toetaks suuresti nii majutus- ja restoraniettevõtteid kui ka kohalikke ettevõtteid tervikuna. Võrdluseks toob Helle Kahm Arvo Pärdi keskuse, mis on kindel sihtkoht kultuurihuvilistele üle maailma ning on andnud uue hingamise ja toonud melu kogu Laulasmaale.

Vallavalitsuse kultuurinõunik Kristel Peel ütles, et keskuse võimalikust asukohast hetkel veel rääkida ei saa, kuid idee tasandil on esialgu vaadeldud kohti, mis paiknevad vallale kuuluvatel kinnistutel linna puhkealal ja selle läheduses.