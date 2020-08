Incapi käive kasvas teises kvartalis 21 protsenti

Ilma jaanuaris omandatud AWS Electronics Groupi tuludeta langes käive orgaaniliselt 31 protsenti. Korrigeeritud kasum ulatus 2,8 miljoni euroni ja moodustas 12,2 protsenti käibest. Puhaskasum langes 46 protsenti 1,2 miljoni euroni.

Tipptehnoloogilise sisseseadega elektroonikat tootva Incapi rahvusvahelise grupi juhi Otto Richard Pukki sõnul avaldas Covid-19 pandeemia ettevõtte tegevusele aasta teises kvartalis ootuspäraselt negatiivset mõju. Pandeemia ja sellega seotud tööseisakute tõttu olid Incap India tehased suure osa teisest kvartalist suletud.

“Tehaste sulgemine Indias vähendas meie käivet. Olen siiski rahul, et keerulises olukorras oli nõudlus meie teenuste järele jätkuvalt heal tasemel ja suutsime India tehase tegevuse kiiresti käivitada. Ka meie Suurbritannia tehas töötas teises kvartalis mõnevõrra väiksema võimsusega ning Slovakkia tehase tööd mõjutas autotööstuse langus,” kirjeldas Pukk lisades, et Eesti tehas töötas teises kvartalis peaaegu tavapäraselt.

“Nõudlus meie teenuste järele on püsinud heal tasemel, ehkki pandeemia on avaldanud survet osadele kliendisegmentidele. Näiteks mõjutas kriis autotööstust, kuid see sektor on hakanud tasapisi taastuma. Oleme sel aastal edukalt uusi kliente hankinud ja on näha, et Euroopas on kliendid väga aktiivsed. Covid-19 tagajärjel vaatavad paljud kliendid üle oma tootmiskorraldust ja näeme suuremat huvi kolida tootmine lähemale koduturgudele ning teadus- ja arendustegevusele. Kuigi koroonaviirus on mõjutanud globaalsete tarneahelate tööd, on meil õnnestunud leida lahendused komponentide saadavuse ja logistika sujuvuse tagamiseks,” selgitas Pukk.

Incapi klientide arv on pärast AWSi omandamist märkimisväärselt kasvanud. “Meie neli suurimat klienti moodustasid 2020. aasta esimesel poolel 50,8% müügitulust, 2019. aastal oli nende osakaal 80,6%. See näitab, et kliendibaas on tasakaalustatum ja erinevused eri klientide tegevuses kompenseerivad üksteist hästi,” rääkis Pukk.