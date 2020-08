Mandrile jõudis üle 600 Saaremaa puugi

Kui juuni keskel oli Saaremaalt “Pane puuk posti!” üleskutse raames saadetud mandrile umbes 150 puuki, siis eilse seisuga oli neid laekunud 636. TAI viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Gelleri sõnul on see isegi rohkem, kui nad oleksid osanud oodata. “Nüüd peame kõikidest maakondadest meile saadetud puukidest valimid koostama, sest kõiki me ei analüüsi. Maakondadest saadetud puukide arvud erinevad suuresti, mõnelt poolt on tulnud paarsada, teisest kohast poolteist tuhat. Kui valimid on koostatud ja maakondade kohta enam-vähem võrdselt jagatud, algab puukide analüüsimine,” rääkis Geller. Ta lisas, et praegu ei ole veel teada, kui nakatunud TAI-sse saadetud puugid on ning nende analüüsimine algab pärast augustiga lõppevat kampaaniat.